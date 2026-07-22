«Челси» сообщил игровой номер полузащитника Роджерса

«Челси» сообщил игровой номер Моргана Роджерса
Полузащитник английского «Челси» Морган Роджерс будет выступать за команду под 17-м игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».
«Это номер, под которым Роджерс выступал за сборную Англии на чемпионате мира, а ранее его носили в «Челси» такие игроки, как Эден Азар, Педро Родригес и Матео Ковачич», — написано в сообщении клуба.
О трансфере футболиста из «Астон Виллы» было объявлено вчера, 21 июля. Ранее сообщалось, что сумма перехода Роджерса составит £ 117 млн (€ 137 млн). По информации Transfermarkt, это самое дорогое приобретение в истории «Челси». Предыдущий рекорд принадлежал переходу полузащитника Энцо Фернандеса за € 121 млн. Кроме того, Роджерс стал самым дорогим англичанином в истории.
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