Талалаев оценил форму «Балтики» после сборов

Талалаев — о форме «Балтики» после сборов: «70 минут можем играть в интенсивный футбол, надеемся, что это перенесется на сезон»
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» подвел итоги предсезонных сборов, отметив результаты в контрольных матчах и физическую форму команды.
В сезоне‑2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла 6‑е место. В заключительном матче предсезонки калининградцы сыграли вничью с вице‑чемпионом России «Краснодаром» (1:1).
— Только сезон покажет, насколько хорошо прошли сборы. Самое главное, что все прошло без травм, серьезного ничего не было, только небольшие микроповреждения, плюс удалось добиваться неплохих результатов в матчах, в частности в последней игре с «Краснодаром» команда показала себя достаточно собранной. 70 минут можем играть в интенсивный футбол, надеемся, что это перенесется на сезон, — заявил Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
«Балтика» 24 июля откроет сезон‑2026/27 гостевым матчем с московским ЦСКА. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (с 19:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:55, в формате live), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Талалаев — о форме «Балтики» после сборов: «70 минут можем играть в интенсивный футбол, надеемся, что это перенесется на сезон»
Коньков — о шансах «Шанхайских Драконов» попасть в плей‑офф после трансфера Яшкина: «Это совсем не обязательно»
«Иногда лучше переплатить за игроков, вокруг которых можно строить команду». Коньков — о контракте Барабанова в «Автомобилисте»
Глава Медиалиги Осипов о Возинье: «Диалог с ним состоится, приглашение в лигу будет. У меня много друзей из Кабо-Верде, с кем я когда-то делил футбольное поле»
Аудитория ЧМ-2026 на «Кинопоиске» превысила 8,7 млн подписчиков. Самым просматриваемым матчем стал финал между Аргентиной и Испанией – 4,5 млн
41-летний Очоа объявил о завершении карьеры: «Забираю с собой любовь миллионов и уверенность в том, что отдал все ради Мексики»