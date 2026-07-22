Талалаев оценил форму «Балтики» после сборов

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» подвел итоги предсезонных сборов, отметив результаты в контрольных матчах и физическую форму команды.

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В сезоне‑2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла 6‑е место. В заключительном матче предсезонки калининградцы сыграли вничью с вице‑чемпионом России «Краснодаром» (1:1).

— Только сезон покажет, насколько хорошо прошли сборы. Самое главное, что все прошло без травм, серьезного ничего не было, только небольшие микроповреждения, плюс удалось добиваться неплохих результатов в матчах, в частности в последней игре с «Краснодаром» команда показала себя достаточно собранной. 70 минут можем играть в интенсивный футбол, надеемся, что это перенесется на сезон, — заявил Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«Балтика» 24 июля откроет сезон‑2026/27 гостевым матчем с московским ЦСКА. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ» (с 19:00) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:55, в формате live), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.