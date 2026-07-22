Аршавин назвал главную звезду российского футбола

Андрей Аршавин назвал главную локальную звезду российского футбола
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал главную локальную звезду российского футбола, выделив форварда Артёма Дзюбу. Аршавин отвечал на вопрос о локальной звезде во время финала чемпионата мира — 2026 между Испанией и Аргентиной (1:0), перед началом которого выступал известный британский исполнитель Робби Уильямс.
— Робби Уильямс выступает. Вы его котируете?
— Да. Это глобальная звезда (Аршавин произнёс эту фразу по-английски: global star. — Прим. «Чемпионата»).
— Кто главная локальная звезда российского футбола? — Локальная? Дзюба, хочется так сказать,
— сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Роналдо: «Родри – главный претендент на «Золотой мяч». Он был лучшим игроком сборной Испании на ЧМ, а это имеет огромное значение»
Роналдо: «Жога Бонита» уже позади, сейчас стиль Испании – лучший, она полностью доминировала в финале ЧМ. У Аргентины не было красивой игры, они брали свое самоотдачей»
Брейдо о конфликте со Стрелец: «Обвинить в сексизме – удобный инструмент, но неуместный в моем случае. Я не запрещал высказывать мнение, но считаю это неуважением к футболу»