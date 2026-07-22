Объявлены сроки решения по допинг-делу Заболотного

Юрист Анцелиович: решение по допинг-делу Заболотного примут до конца лета
Решение по допинговому делу бывшего футболиста московского «Спартака» Антона Заболотного может быть принято до конца лета. Об этом в комментарии РИА Новости заявила представляющая интересы игрока юрист Анна Анцелиович.
«Пока новостей нет. Мы ждем дату слушаний и решения. Надеемся, что до конца лета это дело будет завершено. Но все будет зависеть от того, когда будет назначено слушание», — указала она.
3 мая стало известно, что Заболотный сдал положительный допинг-тест. Наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Ожидается, что решение по санкции в отношении игрока будет принято после окончания контракта форварда со «Спартаком». При этом не указано, какой именно запрещенный препарат был обнаружен в пробе футболиста.
Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный мог помочь команде в оставшихся матчах сезона, а также принимать участие в тренировках.
«Спартак» принял решение не продлевать контракт с футболистом, который выступал за красно-белых с 2025 года. В составе красно-белых Заболотный провел 16 матчей (девять в чемпионате страны и семь — в Кубке России).
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