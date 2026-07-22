«Тоттенхэм» продал Лэнкшира в «Мидлсбро»

«Тоттенхэм» за 10+10 млн фунтов продал Лэнкшира в «Мидлсбро»
Уильям Лэнкшир перешел из «Тоттенхэма» в «Мидлсбро».
21-летний форвард подписал с клубом Чемпионшипа пятилетний контракт.
По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 10 млн фунтов, еще 10 млн «Тоттенхэм» может получить в виде бонусов.
Минувший сезон Лэнкшир провел в аренде в «Оксфорд Юнайтед». Статистику игрока можно найти здесь.
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