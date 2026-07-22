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«Тоттенхэм» за 10+10 млн фунтов продал Лэнкшира в «Мидлсбро»

Sports.ru

Уильям Лэнкшир перешел из «Тоттенхэма» в «Мидлсбро».

«Тоттенхэм» продал Лэнкшира в «Мидлсбро»
© Sports.ru

21-летний форвард подписал с клубом Чемпионшипа пятилетний контракт.

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По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 10 млн фунтов, еще 10 млн «Тоттенхэм» может получить в виде бонусов.

Минувший сезон Лэнкшир провел в аренде в «Оксфорд Юнайтед». Статистику игрока можно найти здесь.

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