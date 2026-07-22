$78.5589.76

"Динамо" Мх заинтересовано в полузащитнике московского "Динамо" - источник

Rusfootballиещё 1

Махачкалинское "Динамо" может купить хавбека.

"Динамо" Мх заинтересовано в игроке московского "Динамо"
© Rusfootball

По информации источника, клуб рассматривает Егора Смелова в качестве замены Джавада, который может покинуть команду. Махачкалинцы готовы заплатить за футболиста 30-40 миллионов рублей.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Смелов является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне атакующий полузащитник выступал за "Пари НН" на правах аренды. На его счету 18 матчей и 2 результативных действия в РПЛ. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости