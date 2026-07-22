"Динамо" Мх заинтересовано в игроке московского "Динамо"

Махачкалинское "Динамо" может купить хавбека.

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По информации источника, клуб рассматривает Егора Смелова в качестве замены Джавада, который может покинуть команду. Махачкалинцы готовы заплатить за футболиста 30-40 миллионов рублей.

Смелов является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне атакующий полузащитник выступал за "Пари НН" на правах аренды. На его счету 18 матчей и 2 результативных действия в РПЛ. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 750 тысяч евро.