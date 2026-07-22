Александр Кержаков назвал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси
Бывший российский нападающий Александр Кержаков назвал лучшего игрока в истории футбола. Кержаков выбрал экс-форварда «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле.
— Саша, вопрос: Месси — лучший игрок в истории футбола?
— Да.
— Кто второй?
— Пеле. Нет. Пеле — первый. Месси — второй, — сказал Кержаков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Отметим, 39-летний Месси в составе сборной Аргентины дошёл до финала чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира южноамериканская команда проиграла Испании (0:1). В 2022 году в Катаре аргентинцы выиграли чемпионат мира, переиграв в финале национальную команду Франции.
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