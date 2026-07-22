Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч»

Роналдо назвал футболиста, которого считает главным претендентом на «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал полузащитника национальной команды Испании и «Манчестер Сити» Родри главным претендентом на «Золотой мяч». 30-летний хавбек привёл сборную Испании к победе на чемпионате мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира. К тому же в 2024 году Родри уже становился обладателем этой награды.
«Он — главный претендент на «Золотой мяч». На чемпионате мира Родри стал лучшим игроком сборной Испании, и этот факт серьёзно усиливает его шансы на награду. Вполне вероятно, что он завоюет трофей снова», — приводит слова Роналдо AS.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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