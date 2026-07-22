Агент Гурцкая: трибуна «Спартака» оскорбляла Соболева в матче за Суперкубок

Гурцкая: болельщицкая трибуна «Спартака» оскорбляла Соболева в матче за Суперкубок России
Футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о поведении форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева, который побежал праздновать гол перед болельщиками «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
«Не люблю футболиста Соболева. Мне не нравится футболист Соболев. Я на матче не был, врать не буду, но я спросил у людей, которые были, и вот эта болельщицкая трибуна «Спартака» периодически его оскорбляла», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
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