Агент Гурцкая: трибуна «Спартака» оскорбляла Соболева в матче за Суперкубок

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о поведении форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева, который побежал праздновать гол перед болельщиками «Спартака» в матче OLIMPBET Суперкубка России — 1:1 (4:2 пен.). После этого в футболиста стали бросать бутылки с трибун. Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.

«Не люблю футболиста Соболева. Мне не нравится футболист Соболев. Я на матче не был, врать не буду, но я спросил у людей, которые были, и вот эта болельщицкая трибуна «Спартака» периодически его оскорбляла», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»