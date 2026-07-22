Футболист «Зенита» рассказал о похудении
Футболист «Зенита» Александр Соболев рассказал о похудении. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Работаю с нутрициологом, скинул порядка 4 килограммов. Сейчас держу 88 килограммов. Возможно, хотя не факт, что это продлит мою карьеру — хочется играть на самом высоком уровне как можно дольше и завоевывать трофеи», — сказал Соболев.
18 июля «Зенит» завоевал десятый в истории Суперкубок России. Петербуржцы со счетом 2:1 переиграли «Спартак». Соболев сравнял счет в конце второго тайма, а также реализовал решающий одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти.
После забитого гола Соболев подбежал к трибуне с болельщиками красно-белых и стал махать руками. «Полетели бутылки. Думаю, они увидели, что я подустал. Хотели, чтобы я попил. Я поступил совсем неправильно. Но была 95-я минута, мы проигрывали. Эмоции зашкаливали. Так делать было нельзя, все понимаю. Но понимаю, когда эмоции уже утихли», — так оценил игрок свое поведение.
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