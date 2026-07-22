"Манчестер Сити" продлил контракт с шестикратным чемпионом Англии Фоденом

ЛОНДОН, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Манчестер Сити" подписал новое соглашение с шестикратным чемпионом Англии Филом Фоденом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2030 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 50 матчей за команду в разных турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Фодену 26 лет. Он является воспитанником академии "Манчестер Сити", за основную команду выступает с 2017 года. В ее составе полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, шесть раз стал чемпионом Англии, трижды завоевал кубок страны, дважды - суперкубок, пять раз побеждал в Кубке английской лиги.