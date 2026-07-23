Совет директоров "Локомотива" оценил работу тренерского штаба

В клубе проанализировали работу тренерского штаба и спортивного отдела команды.

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Как утверждает источник, совет директоров московского "Локомотива" положительно оценил работу тренерского штаба и спортивного отдела команды по итогам сезона 2025/2026.

Сообщается, что совет директоров, на котором обсуждались итоги работы клуба в прошлом сезоне, состоялся вчера, 22 июля.

Отмечается, что по итогам заседания главному тренеру "железнодорожников" Михаилу Галактионову была поставлена оценка "хорошо". Отдельно на заседании был подмечен тот факт, что практически на всех игроков команды выросла цена и есть спрос.

Напомним, в прошлом сезоне красно-зеленые завершили чемпионат России на третьей строчке в турнирной таблице и стали обладателями бронзовых наград РПЛ.