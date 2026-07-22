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Футболист "Зенита" может перейти в махачкалинское "Динамо"

Rusfootball

"Динамо" Мх заинтересовано в трансфере игрока.

Игрок "Зенита" может перейти в "Динамо" Мх
© Rusfootball

По информации источника, махачкалинцы могут подписать Дмитрия Васильева. Его, как и Егора Смелова, клуб рассматривает как замену Джаваду. При этом не исключено, что "Динамо" может подписать обоих футболистов.

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Васильев выступает за основную команду петербургского "Зенита" с начала июля 2023 года. В прошедшем сезоне опорный полузащитник играл за "Сочи" на правах аренды. На его счету 30 матчей, 3 гола и 1 результативная передача. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.

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