Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не повторит путь Месси

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему вингер сборной Испании Ламин Ямаль никогда не повторит путь известного аргентинского футболиста Лионеля Месси. Ямаль и Месси — выпускники академии каталонской «Барселоны». В финале чемпионата мира — 2026 испанцы обыграли сборную Аргентины со счётом 1:0. Матч прошёл 19 июля.

— Почему Ямаль никогда не будет как Месси?

— Меньше таланта.

— Как вы это чувствуете, когда парню 19 лет?

— Ну, это видно.

— Чего не хватает?

— Обращения с мячом. И мозгов, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.