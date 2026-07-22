Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не повторит путь Месси

«Это видно». Аршавин объяснил, почему Ламин Ямаль никогда не повторит путь Лионеля Месси
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему вингер сборной Испании Ламин Ямаль никогда не повторит путь известного аргентинского футболиста Лионеля Месси. Ямаль и Месси — выпускники академии каталонской «Барселоны». В финале чемпионата мира — 2026 испанцы обыграли сборную Аргентины со счётом 1:0. Матч прошёл 19 июля.
— Почему Ямаль никогда не будет как Месси?
— Меньше таланта.
— Как вы это чувствуете, когда парню 19 лет?
— Ну, это видно.
— Чего не хватает?
— Обращения с мячом. И мозгов, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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