$78.4889.6

Илья Авербух пожелал "Динамо" стать чемпионом страны

Rusfootball

Чемпион мира и серебряный призер по фигурному катанию Илья Авербух, посетивший презентацию игровой формы "Динамо", признался в любви к московскому клубу и пожелал ему стать чемпионом.

Авербух признался в любви к "Динамо"
© Rusfootball
- "Динамо" у меня в сердце, это с детства, это что-то с неба. "Динамо" - это мотор! Желаю побед, становитесь чемпионами! - приводит слова Авербуха корреспондент Rusfootball.info Алина Гущина.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости