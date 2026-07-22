Авербух признался в любви к "Динамо"

Илья Авербух пожелал "Динамо" стать чемпионом страны
Чемпион мира и серебряный призер по фигурному катанию Илья Авербух, посетивший презентацию игровой формы "Динамо", признался в любви к московскому клубу и пожелал ему стать чемпионом.
- "Динамо" у меня в сердце, это с детства, это что-то с неба. "Динамо" - это мотор! Желаю побед, становитесь чемпионами! - приводит слова Авербуха корреспондент Rusfootball.info Алина Гущина.
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