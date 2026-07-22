Комментатор Орлов призвал не делать выводов после матча за Суперкубок

Орлов призвал не делать выводов по «Спартаку» и «Зениту» после матча за Суперкубок
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался после победы «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.
«На мой взгляд, не нужно давать оценку игрокам «Зенита» и «Спартака» по матчу за Суперкубок. Потому что этот матч получается контрольным перед началом чемпионата страны. И даже в первые туры Премьер-Лиги… Да, мы будем обращать на что-то внимание, но футболисты ещё должны разогнаться», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
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