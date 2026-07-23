Выяснилось, когда Клоппа объявят тренером сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) завтра официально представит Юргена Клоппа.

© Sports.ru

Ранее экс-тренер «Ливерпуля» и «Боруссии» Дортмунд подтвердил, что станет новым главным тренером сборной Германии.

DFB запланировал пресс-конференцию на пятницу, на которой, как ожидается, Клопп будет представлен в качестве главного тренера национальной сборной.

По данным Bild, официальная презентация пройдет в 12:00 по московскому времени. Клопп примет участие в пресс-конференции вместе с президентом DFB Берндом Нойендорфом и директором немецкой сборной Руди Феллером.