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«Фулхэм» Арбелоа ведет переговоры с «Реалом» о трансфере Гонсало. Форвард нравится Моуринью, но тренер не может гарантировать ему игровое время

Sports.ru

«Фулхэм» ведет переговоры с мадридским «Реалом» о трансфере нападающего Гонсало Гарсии, сообщает The Athletic.

Нападающий может перейти из «Реала» в «Фулхэм»
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В переговорах активно участвует Альваро Арбелоа. Испанец возглавил «Фулхэм» после ухода из «Реала».

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Отмечается, что нынешний тренер мадридцев Жозе Моуринью высоко оценивает 22-летнего форварда, но не может гарантировать ему важную роль в составе в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Гарсия забил 8 мячей в 39 матчах за «Реал». Его статистику можно увидеть по ссылке.

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