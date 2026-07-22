Нападающий может перейти из «Реала» в «Фулхэм»

«Фулхэм» ведет переговоры с мадридским «Реалом» о трансфере нападающего Гонсало Гарсии, сообщает The Athletic.

В переговорах активно участвует Альваро Арбелоа. Испанец возглавил «Фулхэм» после ухода из «Реала».

Отмечается, что нынешний тренер мадридцев Жозе Моуринью высоко оценивает 22-летнего форварда, но не может гарантировать ему важную роль в составе в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Гарсия забил 8 мячей в 39 матчах за «Реал». Его статистику можно увидеть по ссылке.