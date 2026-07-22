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«Ливерпуль» сделал запрос по Аклиушу. «Монако» не продал хавбека в «ПСЖ» за 40 млн евро (Sky Sports)

Sports.ru

«Ливерпуль» направил запрос «Монако» по трансферу Магна Аклиуша.

«Ливерпуль» включился в борьбу за игрока «Монако»
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По информации Sky Sports, мерсисайдцы проверили доступность 24-летнего полузащитника. Основным претендентом на Аклиуша считается «ПСЖ», но «Монако» уже отклонил несколько предложений парижан, последнее из которых составило 40 млн евро.

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Ранее сообщалось, что монегаски оценивают игрока в 50–55 млн евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Аклиуш провел 31 матч, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Статистику футболиста сборной Франции можно найти здесь.

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