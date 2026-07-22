«Енисей» объявил о возвращении Ломакина

Футбольный клуб «Енисей» подписал контракт с Александром Ломакиным до конца сезона-2027/2028, сообщила пресс-служба красноярской команды. Ломакин ранее провёл за «Енисей» 10 сезонов, приняв участие в 243 матчах и забив 56 голов.

В сезоне‑2024/2025 футболист выступал за «Оренбург» и московское «Торпедо», позднее был отдан в аренду в брестское «Динамо».

«Саша, добро пожаловать домой! Мы очень рады, что ты снова с нами. Не сомневаемся, что впереди много ярких матчей, красивых голов, больших побед и незабываемых эмоций», — говорится в сообщении клуба.

После двух туров нового сезона «Енисей» занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала три очка по итогам двух матчей.