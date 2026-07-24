Шварц отметил влияние Тюкавина на "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин являлся очень важным футболистом для команды, который имеет большое влияние на коллектив. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал об интересе "Зенита" к Тюкавину. Председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев сообщил ТАСС, что эта история закрыта.

"Конечно, Тюкавин - очень важный игрок для клуба, это уже личность. Я уже говорил, что Костя сделал большие шаги вперед, поэтому это серьезный футболист, - сказал Шварц в ответ на вопрос об интересе "Зенита" к Тюкавину. - Да, мы понимаем, что были разговоры о "Зените". Это и понятно, ведь идет трансферное окно. У нас был разговор с Костей. Если говорить об отношении к делу, у него профессиональное отношение как игрока и личности, он оказывает влияние на коллектив. Он уже несет ответственность за коллектив, хорошо, что завтра начинается чемпионат и мы увидим его на поле".

Тюкавину 24 года, он является воспитанником "Динамо". В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов в 31 матче.