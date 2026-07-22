Тюкавин: футболисты "Динамо" давно созрели для чемпионства РПЛ

Футболисты московского "Динамо" давно созрели для чемпионства в Альфа-Банк - Российской премьер-лиге (РПЛ), такая уверенность есть и перед началом нового сезона. Такое мнение высказал ТАСС на презентации новой формы "Динамо" нападающий Константин Тюкавин.

В мае "Динамо" возглавил немец Сандро Шварц, с которым ранее бело-голубые завоевали бронзовые медали и дошли до финала кубка страны.

"Насколько "Динамо" созрело для чемпионства? Давно созрели, все никак не получается победить. Новый сезон, новые силы, новый тренерский штаб, посмотрим. С Сандро Шварцем получится? Внутренняя уверенность в этом всегда есть перед началом сезона. Как будет в сезоне - посмотрим. Но, конечно, мы хотим победить", - сказал Тюкавин.

"Динамо" начнет новый сезон домашним матчем против самарских "Крыльев Советов" 25 июля.