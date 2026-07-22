Тернавский: Соболев не впервые провоцирует фанатов «Спартака»

Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о поведении нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Нападающий вызван в КДК.

«Соболев не первый раз так себя показывает, как в матче за Суперкубок. Это уже не эмоции, а закономерность. На месте РФС я бы делал выводы, он не первый раз провоцирует болельщиков и ведёт себя не очень подобающе. Он играет за такой клуб, как «Зенит», и позорит его эмблему. Уверен, если он перейдёт в другой клуб, он и болельщикам «Зенита» будет такое показывать», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.