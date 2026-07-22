Каземиро подписал контракт с «Интер Майами»

Бразильский футболист Каземиро стал игроком американского клуба "Интер Майами". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до конца июня 2029 года.

Последним клубом бразильца был "Манчестер Юнайтед", в который он перешел летом 2022 года. В составе команды Каземиро выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. До этого игрок защищал цвета бразильского "Сан-Паулу", португальского "Порту" и испанского "Реала", с которым пять раз победил в Лиге чемпионов. Также вместе с мадридским клубом полузащитник три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, один раз завоевал кубок страны.

В составе сборной Бразилии он победил в Кубке Америки (2019).

"Интер Майами" - действующий победитель Главной футбольной лиги (MLS). Капитаном команды является восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси.