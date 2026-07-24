В "Динамо" Мх высказались о возможном подписании игрока московского "Динамо"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал возможное подписание форварда московского "Динамо" Мехди Маухуба.

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По словам Газизова, условия, которые выдвигает "Динамо", неподъемные для махачкалинцев.

- Игрок интересный, для нас был бы интересный кейс, но условия, которые выдвигает "Динамо" по этому футболисту, для нас неподъемные, - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что Мехди Маухуб намерен покинуть московское "Динамо" - по информации СМИ, форвард может продолжить карьеру в махачкалинском "Динамо" или "Крыльях Советов".

Всего нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1 миллион евро.