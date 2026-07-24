В "Динамо" Мх высказались о возможном подписании игрока московского "Динамо"

В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном подписании футболиста московского "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал возможное подписание форварда московского "Динамо" Мехди Маухуба.
По словам Газизова, условия, которые выдвигает "Динамо", неподъемные для махачкалинцев.
Ранее сообщалось, что Мехди Маухуб намерен покинуть московское "Динамо" - по информации СМИ, форвард может продолжить карьеру в махачкалинском "Динамо" или "Крыльях Советов".
Всего нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 1 миллион евро.
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