Экс-игрок «Зенита»: Дзюба мог бы вернуться в клуб

Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что Артем Дзюба мог бы вернуться в клуб.

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Нападающий выступал за петербуржцев с 2015 по 2022. 37-летний игрок покинул «Акрон» по окончании прошлого сезона и находится в статусе свободного агента.

«Дзюба в «Зените»? Это хорошая идея. Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Зените». Артем – легенда клуба. Думаю, он бы мог принести определенную пользу сине-бело-голубым», – сказал Данни.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет против «Акрона». Встреча состоится 25 июля.