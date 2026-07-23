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Данни о Дзюбе: «Легенда «Зенита», завершить карьеру там будет красиво. Хорошая идея, он мог бы принести им пользу»

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Бывший полузащитник «Зенита» Данни считает, что Артем Дзюба мог бы вернуться в клуб.

Экс-игрок «Зенита»: Дзюба мог бы вернуться в клуб
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Нападающий выступал за петербуржцев с 2015 по 2022. 37-летний игрок покинул «Акрон» по окончании прошлого сезона и находится в статусе свободного агента.

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«Дзюба в «Зените»? Это хорошая идея. Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Зените». Артем – легенда клуба. Думаю, он бы мог принести определенную пользу сине-бело-голубым», – сказал Данни.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Зенит» в гостях сыграет против «Акрона». Встреча состоится 25 июля.

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