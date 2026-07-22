"Кайрат" проиграл "Омонии" в первом матче второго раунда квалификации ЛЧ

Казахстанский "Кайрат" со счетом 0:1 уступил кипрской "Омонии" в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Никосии.
Мяч на 13-й минуте забил Панайотис Андреу. На 34-й минуте с поля был удален игрок хозяев Лоик Него.
Ответный матч состоится 29 июля в Казахстане. Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в матче между болгарским "Левски" и румынским клубом "Университатя" (Крайова).
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