"Кайрат" проиграл "Омонии" в первом матче второго раунда квалификации ЛЧ

Казахстанский "Кайрат" со счетом 0:1 уступил кипрской "Омонии" в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Никосии.

Мяч на 13-й минуте забил Панайотис Андреу. На 34-й минуте с поля был удален игрок хозяев Лоик Него.

Ответный матч состоится 29 июля в Казахстане. Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в матче между болгарским "Левски" и румынским клубом "Университатя" (Крайова).