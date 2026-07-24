Хосеп Гвардиола отказался от предложения возглавить сборную Италии — Романо
Испанский тренер Хосеп Гвардиола отказался от работы в сборной Италии. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.
«Пеп Гвардиола отказался от предложения Федерации возглавить сборную Италии на посту главного тренера. Гвардиола рассматривал это предложение на этой неделе, но хочет посвятить время семье, восстановить силы и вернуться к футболу позже», — написал Романо.
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55-летний Хосеп Гвардиола ранее возглавлял английский «Манчестер Сити» в период с 2016 по 2026 год. Он выиграл с командой 20 трофеев.
Ранее сборная Италии не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, который прошёл в США, Канаде и Мексике.
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