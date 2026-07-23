«Наполи» в дебютном матче при Аллегри проиграл «Ареццо» из Серии B
Завершился товарищеский матч, в котором «Наполи» уступил «Ареццо» из второго по силе дивизиона Италии со счётом 1:3. Эта встреча стала дебютной для главного тренера неаполитанцев Массимилиано Аллегри на его посту.
Единственный гол в составе «Наполи» забил Маттео Политано.
Напомним, Аллегри возглавил команду 3 июля 2026 года. Его контракт рассчитан до 2029 года. В минувшем сезоне специалист возглавлял «Милан». «Россонери» набрали 70 очков и заняли пятое место по итогам сезона чемпионата Италии. «Наполи» с 76 очками расположился на второй строчке.
В период тренерской карьеры Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии: пять раз с «Ювентусом» и один раз с «Миланом». Также он пять раз завоёвывал Кубок Италии и дважды играл в финале Лиги чемпионов.
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