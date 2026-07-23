Игрок «Вулверхэмптона» сорвал тренировку после отказа в трансфере

Нападающий «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре сорвал командную тренировку из‑за отказа клуба продать его в итальянскую «Фиорентину» в летнее трансферное окно, сообщает BBC.

По информации источника, футболист во время занятия сел на поле и требовал отпустить его в новую команду. Поведение Арокодаре вынудило нового главного тренера «Вулверхэмптона» Сезара Пейшоту досрочно завершить тренировку.

Позднее футболист опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором отметил, что намерен профессионально выполнять свои обязательства перед английским клубом.

— На протяжении всей своей карьеры я всегда гордился тем, что вел себя профессионально и соблюдал самые высокие стандарты в тренировочном процессе. Моей главной задачей всегда была максимальная готовность к матчам, чтобы приносить пользу партнерам по команде и клубу всякий раз, когда мне предоставляется такая возможность. Я остаюсь игроком «Вулверхэмптона» по действующему контракту, и мое единственное намерение — профессионально выполнять свои обязательства: тренироваться, делать свою работу и помогать команде в соответствии с условиями соглашения, — написал футболист.

Арокодаре 25 лет, всего на его счету 38 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.