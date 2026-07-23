Месси пропускает первый матч «Интер Майами» в MLS после ЧМ‑2026
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропускает матч регулярного чемпионата MLS против «Чикаго». Это первая игра «Интер Майами» после паузы на чемпионат мира‑2026.
На мундиале Месси забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Сборная Аргентины дошла до финала.
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