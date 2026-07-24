В Испании оценили вероятность трансфера полузащитника Родри в «Реал»

В Испании оценили вероятность трансфера Родри в мадридский «Реал»
Испанский журналист Пепе Альварес оценил вероятность перехода полузащитника «Манчестер Сити» Родри в мадридский «Реал» в 90%. Ранее Альварес сообщал, что в случае, если хавбек всё-таки окажется в испанском клубе, он подпишет контракт до 2030 года.
В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
Этим летом Родри в составе сборной Испании стал победителем чемпионата мира — 2026.
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