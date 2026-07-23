Футбольный агент: Воробьев хотел уйти из "Локомотива"

Гурцкая: Воробьёв сильно хотел уйти из "Локомотива"
Футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о переходе нападающего Дмитрия Воробьева из "Локомотива" в "Краснодар".
В июле Воробьев перебрался в "Краснодар" из "Локомотива". В предыдущем розыгрыше РПЛ нападающий отличился 10 раз в 26 матчах. Уже в первом туре нового чемпионата "быки" встретятся на выезде с "Рубином". Матч в Казани состоится в воскресенье.
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