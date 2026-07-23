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Гурцкая: Воробьёв сильно хотел уйти из "Локомотива"

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Футбольный эксперт Тимур Гурцкая высказался о переходе нападающего Дмитрия Воробьева из "Локомотива" в "Краснодар".

Футбольный агент: Воробьев хотел уйти из "Локомотива"
© РИА Новости
"Не знаю, я не агент Воробьёва, у него есть агент, всё. Но говорят так, что парень очень сильно хочет уйти из "Локомотива". Очень сильно!", - сказал Гурцкая в выпуске "Это футбол, брат!".
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В июле Воробьев перебрался в "Краснодар" из "Локомотива". В предыдущем розыгрыше РПЛ нападающий отличился 10 раз в 26 матчах. Уже в первом туре нового чемпионата "быки" встретятся на выезде с "Рубином". Матч в Казани состоится в воскресенье.

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