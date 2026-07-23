Маухуб хочет выступать за сборную Марокко, поэтому попросил «Динамо» отпустить его

Источник близкий к форварду «Динамо» Эль‑Мехди Маухубу заявил «Матч ТВ», что марокканский футболист хочет выступать за национальную сборную, поэтому попросил московский клуб отпустить его. Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Динамо» выставило 23‑летнего нападающего на трансфер по причине нарушения режима. Действующий контракт Маухуба с «бело‑голубыми» рассчитан до 30 июня 2029 года.

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— Дело не в дисциплинарном нарушении. Маухуб — молодой игрок, и ему нужно больше игрового времени. Он хочет играть за национальную сборную, а для этого ему нужно больше выступать за свою команду. Он объяснил это «Динамо», и «Динамо» его поняло. Уйдет ли Маухуб из «Динамо» или ему предоставят больше игрового времени — увидим. Но что бы ни случилось, Маухуб очень уважает московское «Динамо», людей, которые им управляют, тренерский штаб, администрацию, всех, кто работает в «Динамо», и, конечно же, всех болельщиков «Динамо», — сказал источник «Матч ТВ».

В сезоне‑2025/26 Маухуб провёл в составе «Динамо» 21 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. «Динамо» в первом туре РПЛ 25 июля дома примет самарские «Крылья Советов». Начало матча — в 14:00.

Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Источник:Матч ТВ