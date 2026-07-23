Дивеев удивлен, что Вендел не попал в претенденты на лучшего игрока сезона

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев удивлен, что его одноклубник Вендел не попал в топ-10 претендентов на лучшего игрока прошлого сезона РПЛ.

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Лучшим футболистом Премьер-лиги был признан форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

— Как поменялась ваша жизнь с переходом в «Зенит»?

— Кубки начал выигрывать (смеется).

— С ЦСКА ты брал Кубки России, Суперкубки, но было тяжело бороться за золото чемпионата. Пришел в «Зенит» – с ходу выиграл чемпионат.

— Все зависит от игроков, что они делают на поле, как показывают свое мастерство, видение, действия. Поэтому все зависит от каждого.

Я удивлен, что в претенденты на игрока прошедшего сезона не попал Вендел. Считаю, что он один из самых сильных игроков РПЛ. Да, понятно, что он не забивает и не ассистирует, но в то же время Вендел может обыграть игрока один в один, сделать разницу, — сказал Дивеев.