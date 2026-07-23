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Глебов поделился мнением о главном тренере ЦСКА

Rusfootball

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о главном тренере ЦСКА Дмитрии Игдисамове.

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о главном тренере
© Rusfootball
"Очень добрый, по-отечески ко всем относится. Дмитрий Игоревич со всеми находит общий язык. Я не видел, чтобы он с кем-то ругался или чтобы кто-то ему говорил, что он что-то неправильно делает", - сказал Глебов "Матч ТВ".
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Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения Фабио Челестини. Армейцы заняли 5-е место в Российской Премьер-Лиге, а из Кубка России вылетели в финале Пути регионов, проиграв "Спартаку" (0:1).

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