Полузащитник ЦСКА поделился мнением о главном тренере

Глебов поделился мнением о главном тренере ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о главном тренере ЦСКА Дмитрии Игдисамове.
"Очень добрый, по-отечески ко всем относится. Дмитрий Игоревич со всеми находит общий язык. Я не видел, чтобы он с кем-то ругался или чтобы кто-то ему говорил, что он что-то неправильно делает", - сказал Глебов "Матч ТВ".
Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 4 мая после увольнения Фабио Челестини. Армейцы заняли 5-е место в Российской Премьер-Лиге, а из Кубка России вылетели в финале Пути регионов, проиграв "Спартаку" (0:1).
Лотар Маттеус: «Германия могла бы многому научиться у Испании. У нас хорошие молодые игроки. Важно, чтобы их не баловали и правильно направляли»
Аргентинский депутат Лемуан: «На сборную нападают из-за отсутствия цветных. Левые настраивали мужчин против женщин с помощью феминацизма и хотят настроить черных против белых»
Левандовски о Ямале: «Мы не увидели его лучшей игры на ЧМ, лучшая версия Ламина была два сезона назад. Но они со сборной Испании помогли друг другу»