Глебов написал Игдисамову после назначения в ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своей реакции на назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера клуба.

— Твоя первая реакция, когда понял, что утверждение Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА — это не просто слухи, а свершившийся факт?

— Я написал Дмитрию Игоревичу, поздравил. Сказал, что надеюсь, что у нас и дальше будет такая совместная, плодотворная работа. Конечно, я обрадовался, потому что отлично знаю его как тренера, а он хорошо знает меня, мои лучшие качества. Надеюсь, что с ним у меня получится ещё больше реализовать свой потенциал, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».