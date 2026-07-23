Глебов написал Игдисамову после назначения в ЦСКА

Кирилл Глебов рассказал, что написал Дмитрию Игдисамову после назначения в ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своей реакции на назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера клуба.
— Твоя первая реакция, когда понял, что утверждение Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА — это не просто слухи, а свершившийся факт?
— Я написал Дмитрию Игоревичу, поздравил. Сказал, что надеюсь, что у нас и дальше будет такая совместная, плодотворная работа. Конечно, я обрадовался, потому что отлично знаю его как тренера, а он хорошо знает меня, мои лучшие качества. Надеюсь, что с ним у меня получится ещё больше реализовать свой потенциал, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».
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