Игрок сборной Испании согласовал контракт с "Реалом"

Родри согласовал контракт с "Реалом" - СМИ
Полузащитник сборной Испании Родри согласовал контракт с мадридским "Реалом".
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, Родри отклонил предложение Ман Сити о продлении контракта.
Капитан сборной Испании по итогам чемпионата мира?2026 получил награду лучшему игроку турнира. Родри провел на турнире восемь матчей.
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