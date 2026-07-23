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Родри согласовал контракт с "Реалом" - СМИ

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Полузащитник сборной Испании Родри согласовал контракт с мадридским "Реалом".

Игрок сборной Испании согласовал контракт с "Реалом"
© Global Look Press

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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По информации источника, Родри отклонил предложение Ман Сити о продлении контракта.

Капитан сборной Испании по итогам чемпионата мира?2026 получил награду лучшему игроку турнира. Родри провел на турнире восемь матчей.

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