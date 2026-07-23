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У «Ливерпуля» наибольший интерес к Барколя. «Барса» не претендует на вингера «ПСЖ»

Sports.ru

«Ливерпуль» проявляет наиболее конкретный интерес к вингеру «ПСЖ» Брэдли Барколя, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» проявляет интерес к игроку ПСЖ
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Переход 23-летнего игрока сборной Франции в мерсисайдский клуб будет зависеть от запрашиваемой парижанами суммы.

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При этом «ПСЖ» не ведет с Барколя переговоров о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до июня 2028 года.

Информация об интересе «Барселоны» к футболисту не соответствует действительности.

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