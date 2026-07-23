Комментатор Орлов сравнил игру Месси, Роналду и Неймара

Орлов сравнил игру Месси, Роналду и Неймара на ЧМ-2026
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре на ЧМ-2026 легендарных нападающих — Лионеля Месси из сборной Аргентины, Криштиану Роналду из сборной Португалии и Неймара из сборной Бразилии.
«Роналду пусть на меня не обижается, он тоже великий футболист, я к нему с симпатией отношусь за то, что он до 41 года держит форму. Но на ЧМ-2026 он же как играл — ожидая всё время мяч. А Месси боролся за этот мяч. Потому Роналду малую пользу сборной Португалии принёс, как и Неймар сборной Бразилии. Их взяли, да, они нужны для поддержания психологического состояния. Но по спортивным показателям они не были готовы играть, как, например, был готов играть Месси», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
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