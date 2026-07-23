«Ахмат» презентовал черную игровую форму

«Вы ждали этого несколько лет». «Ахмат» презентовал чёрную игровую форму
Грозненский «Ахмат» в телеграм-канале представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.
«Знаем, вы ждали этого несколько лет. Наконец ваши просьбы услышаны! В новом сезоне «Ахмат» будет играть в стильной и брутальной чёрной форме. Форма разработана брендом JOGEL и соответствует самым актуальным требованиям к спортивной экипировке высшего уровня. Но, пожалуй, ещё важнее, что от неё просто не оторвать глаз!» — написано в сообщении клуба.
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«Ахмат» завершил сезон-2025/2026 чемпионата России на девятом месте. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (68).
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