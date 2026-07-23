Игрок ЦСКА заявил, что не понимает критику от болельщиков

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил «Матч ТВ», что не понимает критику от болельщиков в адрес клуба.

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ЦСКА по итогам прошедшего сезона занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. В FONBET Кубке России армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1 в финале Пути РПЛ

— Часто читаешь СМИ, комментарии?

— Бывает, это неотъемлемая часть футболиста — читать что‑то про себя, узнавать какие‑то слухи. Не надо придавать большого значение тому, что пишут, но бывают моменты, когда становится как обидно, так и приятно.

— У тебя было когда‑то желание ответить в комментариях?

— Сто процентов было, и не один раз. Бывают же разные комментарии — кто‑то может написать по делу, а кто‑то просто ни с чего выдать, что ты ужасный футболист и ничего не умеешь. Конечно, после такого хочется ответить. Когда люди видели мой путь от молодежки до основы и говорят, что ничего не поменялось, — это еще можно считать каким‑то зрелым мнением. А когда пишут после одного увиденного матча, что ты не умеешь играть в футбол, — это неправильно.

— Как в целом реагируешь на критику в сторону ЦСКА и себя лично?

— Когда пишут какую‑то грязь — это совсем неправильно, потому что у каждой команды есть и плохие матчи, и победные серии. Если ты болельщик, зачем поливать свой клуб говном? Ведь через один матч, когда мы выиграем, будешь снова за нас болеть. По моему мнению это двуличие, — сказал Глебов «Матч ТВ».

ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ примет калининградскую «Балтику» 24 июля.

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