$78.4889.6

Глебов о критике: «Если ты болельщик ЦСКА, зачем поливать свой клуб? Через один матч, когда мы выиграем, будешь снова за нас болеть»

Матч ТВ

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов заявил «Матч ТВ», что не понимает критику от болельщиков в адрес клуба.

Игрок ЦСКА заявил, что не понимает критику от болельщиков
© ПФК ЦСКА

ЦСКА по итогам прошедшего сезона занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. В FONBET Кубке России армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1 в финале Пути РПЛ

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

— Часто читаешь СМИ, комментарии?

— Бывает, это неотъемлемая часть футболиста — читать что‑то про себя, узнавать какие‑то слухи. Не надо придавать большого значение тому, что пишут, но бывают моменты, когда становится как обидно, так и приятно.

— У тебя было когда‑то желание ответить в комментариях?

— Сто процентов было, и не один раз. Бывают же разные комментарии — кто‑то может написать по делу, а кто‑то просто ни с чего выдать, что ты ужасный футболист и ничего не умеешь. Конечно, после такого хочется ответить. Когда люди видели мой путь от молодежки до основы и говорят, что ничего не поменялось, — это еще можно считать каким‑то зрелым мнением. А когда пишут после одного увиденного матча, что ты не умеешь играть в футбол, — это неправильно.

— Как в целом реагируешь на критику в сторону ЦСКА и себя лично?

— Когда пишут какую‑то грязь — это совсем неправильно, потому что у каждой команды есть и плохие матчи, и победные серии. Если ты болельщик, зачем поливать свой клуб говном? Ведь через один матч, когда мы выиграем, будешь снова за нас болеть. По моему мнению это двуличие, — сказал Глебов «Матч ТВ».

ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ примет калининградскую «Балтику» 24 июля.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости