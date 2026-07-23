«Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за OLIMPBET Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу со счётом 1:1, 4:2 пен. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).
«Футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьёй. Поэтому мы рассмотрим в данном случае и протест по данному матчу», — сказал Григорьянц в видео, опубликованном в телеграм-канале РФС.
Заседание КДК РФС проходит сегодня, 23 июля.
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