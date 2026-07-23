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Тюкавин назвал претендентов на чемпионство РПЛ в новом сезоне

Rusfootball

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о новом сезоне РПЛ.

Игрок "Динамо" назвал претендентов на чемпионство РПЛ
© ФК "Динамо"
"Главные конкуренты "Динамо" в борьбе за чемпионство? Все 15 клубов РПЛ. Даже "Факел"? А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В "Балтику" тоже мало кто верил в прошлом сезоне", - сказал Тюкавин Sport24.
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В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "бело-голубые" заняли седьмое место в турнирной таблице. Новый чемпионат команда откроет домашней встречей с "Крыльями Советов". Матч состоится 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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