Игрок "Динамо" назвал претендентов на чемпионство РПЛ

Тюкавин назвал претендентов на чемпионство РПЛ в новом сезоне
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о новом сезоне РПЛ.
"Главные конкуренты "Динамо" в борьбе за чемпионство? Все 15 клубов РПЛ. Даже "Факел"? А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В "Балтику" тоже мало кто верил в прошлом сезоне", - сказал Тюкавин Sport24.
В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "бело-голубые" заняли седьмое место в турнирной таблице. Новый чемпионат команда откроет домашней встречей с "Крыльями Советов". Матч состоится 25 июля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Глава Норвежской футбольной ассоциации о расширении ЧМ до 64 команд: Это неразумно и не в интересах футбола. Чемпионат мира не должен влиять на национальные лиги еще сильнее»
Норвежская ассоциация пожалуется в комитет по этике ФИФА из-за вмешательства Трампа в дело Балогуна: «Хотим, чтобы Инфантино признал ошибку. Пытаться замять дело бесполезно»
Лотар Маттеус: «Германия могла бы многому научиться у Испании. У нас хорошие молодые игроки. Важно, чтобы их не баловали и правильно направляли»