Тюкавин обозначил позицию по возможному переходу в клуб из Саудовской Аравии
Нападающий "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин высказался о потенциальном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.
"Агент говорил, что два года назад я отказался от предложения из Саудовской Аравии? В то время не рассматривал. Почему, Сперцян же ушел? Он ушел, да. Но я такой вариант не рассматриваю", - сказал Тюкавин.
24-летний Константин Тюкавин является воспитанником академии московского "Динамо". Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2030 года. В прошлом сезоне нападающий забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач в 31 матче за бело-голубых. Тransfermarkt оценивает форварда сборной России в 17 миллионов евро.
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