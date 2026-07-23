Вендел высказался о стычке в Суперкубке

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о стычке после гола Александра Соболева в матче за OLIMBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пенальти).

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На 98-й минуте игры форвард петербуржцев сравнял счет, реализовав пенальти. После гола он пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. После этого фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки.

– Матч со «Спартаком» в Суперкубке получился сверхнапряженным, с голливудской концовкой. Какие эмоции после победы?

– Самые положительные! Тяжелейшая игра, но мы вытерпели, доборолись до конца и, слава богу, вышли победителями из серии пенальти.

– После гола Соболева с пенальти не хотелось влезть в эпицентр стычки? Что чувствовал в тот момент? Спустя четыре года снова чуть не случилась массовая драка.

– Мне не нравится, когда происходят подобные стычки, но в таких принципиальных матчах это нормальное явление. Все на взводе, нервы на пределе, эмоции порой перехлестывают через край.

Вспомните поведение игроков «Спартака» после кубковой встречи в Петербурге – наших болельщиков провоцировали по-настоящему, но никто не возмущался. Все позади, Суперкубок наш, и нужно настраиваться на игру с «Акроном», – сказал Вендел.

«Зенит» встретится с «Акроном» в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ 25 июля.