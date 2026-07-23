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Мостовой: «Спартак» правильно протестует, но переигровки Суперкубка с «Зенитом» не будет

Чемпионат.com

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новость, что «Спартак» требует переигровку матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, 2:4 — пен.).

Мостовой отреагировал на требование «Спартака» переиграть матч за Суперкубок
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«Спартак» предъявил претензию за серию пенальти, но я бы их предъявлял за пенальти в их ворота, который был назначен не совсем справедливо. Ясно, что никто ничего не переиграет — такого не было никогда. Но если бы в нашем футболе было больше профессиональных людей, которые отдали этому спорту жизнь, ошибок было бы меньше. Однако это невозможно, поэтому такое будет продолжаться и дальше. Конечно, я не верю в переигровку Суперкубка. А народ откуда брать? Празднование тоже переигрывать? Трофей у «Зенита» забирать? Такого никогда не было. Однако «Спартак» поступает правильно — протестовать надо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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