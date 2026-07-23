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Семак рассказал о готовности игроков "Зенита" к 1-му туру РПЛ с "Акроном"

Rusfootball

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке команды к первому матчу чемпионата.

Семак рассказал о готовности игроков "Зенита" к 1-му туру РПЛ
© Rusfootball
"Готовы все. Но готовность у всех разная. Кому-то больше времени нужно, кому-то меньше. Кому-то важно набирать через игру игровой тонус, кто-то быстрее вкатывается. Поэтому первый матч — это всегда первый матч. Я думаю, через игры нужно набирать форму и приходить к своему оптимальному состоянию", - сказал Семак.
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"Зенит" стартует в новом розыгрыше чемпионата России гостевым матчем против тольяттинского "Акрона". Игра в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 состоится в субботу, 25 июля. Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени. Поедином обслужит судейская бригада Андрея Прокопова.

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