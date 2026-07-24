Тренер «Динамо» высказался о матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что ему будет приятно увидеть новичка «Крыльев Советов» Дениса Макарова.

© ПФК «Крылья Советов»

«Динамо» примет «Крылья Советов» в субботу в матче первого тура Альфа‑Банк РПЛ. Макаров, выступавший за «Динамо» в 2021–2025 годах, в июле подписал контракт с самарским клубом.

— Макаров перешел в «Крылья». Для него это будет важный матч. Что вы думаете? Вы работали с ним.

— Будет приятно его увидеть. Последние три недели мы с ним не общались, раньше обменивались информацией. Он хороший игрок, но не хотел бы его окрылять перед завтрашним матчем.

— Окишор, Александров, Смелов. Пойдёте вместе в сезон?

— Александров завтра проведет встречу за «Динамо‑2». У него была серьёзная травма. Со Смеловым был прозрачный разговор. Нужно будет найти оптимальное решение для обеих сторон. Витя сделал большое движение вперёд. Он может играть и «восьмерку», и вингера. У него есть понимание, как мы прессингуем. Он открытый и готов учиться новому. Отмечу его храбрость.

— Какие планы на вечер?

— Посмотреть матч ЦСКА и «Балтики». Один из моих ассистентов пойдёт на матч. Я посмотрю игру и высплюсь.

— Что с трансферами на вход?

— Завтра нам уже нужны 23 игрока. Об этом много говорят. Наша задача — найти оптимальные решения. С Бувачем и скаутским отделом мы обсуждаем этот вопрос, — передает слова Шварца корреспондент «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов» смотрите в субботу с 13:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.