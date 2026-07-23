«Барселона» объявила о трансфере игрока «Боруссии»

«Барселона» объявила о трансфере Карима Адейеми
Испанская «Барселона» на официальном сайте сообщила о переходе нападающего Карима Адейеми из немецкой «Боруссии» Дортмунд.
«Барселона» и дортмундская «Боруссия» достигли соглашения о трансфере нападающего Карима Адейеми, который подписал контракт с каталонцами до 2031 года. Адейеми, родившийся в Мюнхене 18 января 2002 года в семье нигерийца и румынки, привнесёт в состав «Барселоны» захватывающий и универсальный атакующий потенциал. На протяжении своей карьеры он демонстрировал умение играть как на флангах, так и в центре нападения, сочетая невероятную скорость с мощной левой ногой», — написано в сообщении клуба.
В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.
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